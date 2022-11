Jaké knihy doporučují dětští recenzenti: obři šišlali, Něfo je super, nelíbili se mi komunisti a co je koupel zkázy

„Ze začátku je to bohužel trochu nepochopitelné, ale pak to začne být pochopitelnější.“ Proč by recenze dětských knih měli psát dospělí? Dali jsme slovo dětem. Protože „když už ti máma večer říká, jdi už spát, a ty jí řekneš: jo dočtu kapitolu, ale pak prostě nemůžeš jít spát, protože potřebuješ začíst další kapitolu“. Odpovědi ponecháváme bez redakční úpravy, jen největší hrubky jsme opravili.

Noční chodci (Jaro Rudiš, Labyrint)

Proč jsem si knihu vybrala: Protože se mi líbilo, jak je to nakreslené.

O čem knížka je: Je to o dvou chlápcích, který si povídaj historky o životě. Z každé hospody je vyhodí a oni musí hledat další hospodu, která je ještě otevřená. Pořád si mají co povídat. Nikdy to neskončí.

Oblíbená hlášky: Zubři jsou nejlepší

Mia, 12 let

Sibiřské haiku (Jurge Villa, Argo)

Ze začátku je to bohužel trochu nepochopitelné, ale pak to začne být pochopitelnější. Tato knížka je o 5 sirotcích, kteří jsou z Litvy. Začátek je o tom, jak