Nejlepší letošní dětské knihy: které se dotknou čtenářovy duše?

Police knihkupectví se prohýbají pod zahlcujícím počtem dětských knih, v nichž pro běžného smrtelníka není snadné se vyznat. I přes finanční tlak, který většina českých domácností nyní cítí, by byla škoda rezignovat na nákup dětských knih. Jen budeme pečlivěji vybírat. Spoustu tipů nabízí následující text od recenzentky dětských knih známé pod přezdívkou Opičí matka.

V roce 2022 vyšla – a do Vánoc ještě vyjde – hromada skvělých knih určených dětem. A to i přes covidem způsobený nedostatek papíru a stále se zvyšující ceny materiálu i práce. Jak na tom budeme v příštích letech, se uvidí, ale teď máme z čeho vybírat. Kdo ví, třeba je současná situace i příležitostí pro drobné knižní odplevelení trhu a pobídkou k přísnějšímu redakčnímu výběru toho, co se na pulty knihkupectví nakonec dostane.

Skvěle napsaných, výborně ilustrovaných, graficky zdařilých (případně umně přeložených) knih pro děti je dost, jen se občas utopí v přívalech desítek „horkých novinek“ nejrůznější kvality. Kéž by knižní trh trochu zvolnil, nechal některé tituly na policích knihkupectví o chvíli déle a nepletl zákazníka záměnou výrazů „kvalitní“ a „nový“.

Desítky nakladatelství každoročně produkují knihy, z nichž mnohé jsou úspěšné v očích kritiky doma i v zahraničí, mnohé jsou úspěšné u čtenářů. Někdy se tyto dvě skupiny dokonce i názorově protnou, jako tomu bylo například v případě