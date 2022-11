Newsletter live! Do kin míří Wakanda a dalších devět filmových novinek. Uvidí je někdo?

Diváci u pokladen kin nevědí, kam dřív skočit. Kulturní rubriky zdaleka nestíhají pokrývat všechny filmy, které vstupují do kin. A kina navzdory obří nabídce příliš diváků momentálně nelákají. Dokážou to změnit filmové novinky příštího týdne? Co vše se v kultuře chystá, shrnuje další díl kulturního newsletteru live!

V tomto týdnu do kin vstoupily pouze tři filmy, z toho dva české. Zábavný dokument o přijímačkách na AVU Zkouška umění i hraný film o polyamorii Hranice lásky už za sebou mají úspěšnou premiéru v Karlových Varech a diváky by si jistě zasloužily. Jenže filmů je teď v kinech moc a diváci se do nich zdaleka nehrnou tak, jak by si kinaři, producenti i distributoři filmů přáli.

V příštím týdnu budou kina navíc zavalena hned deseti novými filmy. Jak už jsme psali, záplava filmů v kinech je způsobena nejen zavřením kin během pandemie, ale i tím, že podzim je tradičně považován za období, které přeje divácké návštěvnosti. Jenže co s tím, když řada rodin zároveň řeší zdražování, inflaci či nejistoty způsobené covidem i válkou na Ukrajině?

Z filmů příštího týdne je rozhodně třeba doporučit