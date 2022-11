Koupou se ve vlastních slzách. Naďa a její kamarádky žijí jako tisíce Ukrajinců: bez vody, elektřiny a tepla

„Pojďme. Každé nalej padesát gramů, ať je život veselejší,“ zvolá Olja a vytahuje z tašky plastové kelímky, zbytek z některé z humanitárních zásilek, jež drží obyvatele rozbombardovaných domů v Sadové ulici obce Horenka při životě.

Lena rozlévá gruzínský koňak a pronáší přípitek: „Za mír, holky, za mír.“

Pak si přiťuknou; typickým zvukem je plast sice neodmění, ale hrdla obsah kelímků smáčí stejně, jako kdyby pily z křišťálových pohárů.

Naďa se napije a zatváří se provinile: „Jéžiš, co můj cukr.“

Olja ji chytne za ruku a moudře pronese: „Vyprdni se na cukr. Je válka.“

Ne, nejsou to alkoholičky ani bezdomovkyně a ani tak nevypadají. I když… každým dnem se jejich zevnějšek stává i pro ně samotné méně a méně podstatným.

Přes třicet let pracovaly v nedaleké cihlárně. Ruce mají sedřené a vysušené od žáru pecí, kolena zachvácená artrózou. Muži jim umřeli dřív, než se společně mohli těšit z důchodu. Jen co dostaly za tři dekády dřiny byty v domech postavených z cihel, které si samy vypálily, manželé je opustili. Kdo ví, jak by zvládli válečné útrapy. Jak říká Nela: „Ten můj sláva bohu umřel vloni. Na infarkt. Co já bych si s ním teď počala?“

Jejich vymazlené byty v cihlových domech se dnes, poté co se dostaly do hledáčku ruského dělostřelectva, přeměnily v chladná torza. Z centrální části čtyřpodlažního činžáku vyhřezlo schodiště, obýváky i kuchyně a za nimi se poroučely cihlové zdi. Oljiny, Leniny, Nadiny, Neliny a Oljiny byty jsou neobyvatelné. Ony to odmítají brát na vědomí.

Pět žen z Horenky přišlo o všechno. Kromě