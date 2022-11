Kovy v Aréně N: Když si Franta vezme Pepu, Markétě s Pavlem se v tu chvíli manželství nerozpadne

Youtuber Karel Kovář alias Kovy by uvítal, kdyby po dvojnásobné vraždě v bratislavském klubu Tepláreň politici queer lidi podpořili výrazněji. Ideální by bylo, kdyby LBGTQ šli své zájmy prosazovat přímo do politiky. Sám Kovy ale v současnosti politické ambice nemá. Byla by podle něj škoda opouštět rozjetou platformu, přes kterou oslovuje velké množství mladých lidí. Ti se na něj navíc obracejí s prosbou o rady. Mimo jiné se ho ptají, jak se zbavit strachu z vlastního coming outu.

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Co to vlastně je tradiční rodina?

Co by měli politici dělat po dvojnásobné vraždě před bratislavským klubem?

Co by youtuber Karel Kovář řekl Miloši Zemanovi?

A jaké rady dává dětem, které chtějí udělat coming out, ale mají strach?

Karle, vy jste řekl, že vražda dvou nevinných lidí v bratislavském klubu Tepláreň ve vás neuvěřitelným způsobem rezonovala. Co si pod tím představit?

Já mám vlastně pořád problém to nějak srozumitelně vyjádřit. Snažil jsem se o to ve videu, které jsem asi před dvěma týdny vydal. A moc mi to nešlo, ačkoli jinak jsem výřečný člověk. Zpětně si vybavuji, že nejdřív to byla taková negace, jako bych to chtěl nechat protéct a utéct tomu. Za pár dní se to ke mně samozřejmě vrátilo. Pak jsem měl hodně pracovní víkend a po něm to na mě dolehlo úplně. Celý následující týden jsem se snažil pochopit, co se stalo, proč se to stalo, jak na to reagovali lidé…

Proč se to stalo?

Vysvětluju si to frustrací a nenávistí, kterou umí podpořit schopný obchodník se strachem, populista. Někdo, kdo radikalizuje lidi okolo, protože se mu to hodí do nějaké jeho agendy. Ono to často začíná velmi nenápadnými výroky. A když u někoho rezonují, ten někdo si může hledat extrémnější názory. A může to dopadnout takhle.

Mě v tu chvíli zajímalo, co se stane. Předpokládal jsem, že vystoupí politické elity a jasně to odsoudí. Ano, to se stalo. Ale čekal jsem možná ještě něco trochu víc. Třeba: „My se postaráme o to, aby se to znovu nestalo. My vás ujistíme o tom, že jste vítanou součástí společnosti, že jsme připraveni udělat konkrétní kroky pro to, abyste byli chráněni a aby se tohle neopakovalo.“

Vy jste před rokem bránil premiéra Petra Fialu. Řekl jste, že podle vás není homofob, když odmítá manželství pro všechny. Teď mluvíte o tom, že to začíná nenápadnými výroky. To jsme možná u toho jádra problému.

To bylo vlákno asi šesti tweetů, kde jsem se snažil popsat svůj tehdejší názor. Zpětně je mi jasné, že z mé strany nebylo