Prezidentská Pointa N: Kapesní průvodce oblíbenými omyly v boji o Hrad

Šéf ANO Andrej Babiš dospěl k rozhodnutí stran boje o Hrad. Před časem řekl, že na prezidenta nikdy kandidovat nebude, protože by ho to nebavilo a nemá na to předpoklady. Když ale vyhodnotil předpoklady Aleny Schillerové či Radka Vondráčka a započítal, že mu hrozí vězení, musel sebekriticky uznat, že ANO nikoho lepšího nemá.

Dění prezidentské kampaně z tohoto týdne komentuje Jan Wirnitzer.

Babišova kandidatura

To, koho do lednového klání vyšle hnutí ANO, bylo jednou z posledních klíčových neznámých třetí přímé volby hlavy státu v České republice. Deník N se tématu podrobně věnoval v sérii textů a stojí za to si je připomenout formou rozcestníku:

Kandidaturu šéf ANO oznámil trochu kuriózně. Napřed vyrazil do Lán jednat s prezidentem Milošem Zemanem, přičemž tajil, o čem se spolu bavili – jako by byl problém přiznat, že si budou povídat o prezidentské volbě, když to stejně každý ví. V neděli večer na Nově pak Babiš oznámil, že bude kandidovat. Členové předsednictva ANO se tak fakticky z obrazovky dozvěděli, jak budou následujícího dne hlasovat.

Na druhou stranu ale stojí za to přiznat šéfovi ANO jednu věc: pokud lídr týmu vidí, že šance kohokoliv zdárně dokončit nějaký úkol jsou mizivé, má říci „tak já to vezmu na sebe a případně to bude moje porážka“. Neschovat se za ostatní je lídrovský přístup. Jistě je třeba od toho oddělit motivaci obžalovaného politika nejít do vězení, ale za zmínku to i tak stojí.

Oblíbený omyl č. 1 je, že Babiš nemá ve druhém kole šanci. Tři měsíce do druhého kola jsou dlouhá doba. Před pěti lety se po prvním kole také říkalo, že Zeman prakticky nemůže Drahoše dostihnout. Jak to dopadlo, víme.

Oblíbený omyl č. 2 je, že jsou