Film je umění možného a natáčet můžete jen s těmi, kteří se tomu nebrání

Krátce po úspěšném uvedení dokumentu Good Old Czechs o českých letcích RAF přichází režisér Tomáš Bojar do kin s novým filmem z prostředí přijímacích řízení na Akademii výtvarných umění. Dokument Zkouška umění, na kterém spolupracoval s režisérkou Adélou Komrzý, získal dvě ceny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a byl dokonce vybrán na nejprestižnější festival dokumentárních filmů IDFA.

Film jste natočili během jednoho týdne. Kde vznikl nápad soustředit se pouze na časové období talentových zkoušek?

Myslím, že jsme na to přišli poměrně rychle. Geneze celé té věci byla až překvapivě jednoduchá: Adélu oslovili s tím, že AVU bude slavit výročí 220 let existence, a že by za tím účelem měl kromě jiného vzniknout i film. Adéla o celé věci přemýšlela a dospěla k tomu, že zajímavý portrét celé instituce by šlo vytvořit skrze observaci talentových zkoušek. Když se vybírají budoucí umělci, kromě jiného se tím také vyjasňuje, co se dnes očekává od umění jako takového. Když mě pak po čase oslovila s tím, jestli se na celé věci nechci podílet, moc dlouho jsem neváhal. V první řadě proto, že si její tvorby hodně vážím a třeba její poslední film pokládám za výjimečně podařený. Nějak jsem i předpokládal, že si v tom základním budeme rozumět, a že to bude zajímavá spolupráce. Druhý důvod byl v tom, že jsem sám na obdobný námět už několik let trochu myslel, ale nikdy mě nenapadlo, že by mi jej nějaká umělecká škola kdy dovolila realizovat. Na AVU to kupodivu možné bylo a škole – zejména jejímu tehdejšímu rektorovi Tomášovi Vaňkovi – za to patří velký dík. Není to v dnešní době nijak samozřejmé, naopak to svědčí o velkém nadhledu a velkorysosti.

Jakmile jsme se na základních věcech s rektorem a dalšími pedagogy domluvili, začali jsme na AVU pravidelně chodit a fungování celé školy zblízka poznávat. Myslím, že jsme v tom byli poměrně důkladní: pohybovali jsme se od dílen ve sklepě až po Ateliér nových médií nahoře pod střechou a skoro všude jsme byli svědky dost zajímavých situací. Hlavně jsme ale s ročním předstihem pozorovali celý ten čtyřdenní proces talentových zkoušek, a to většinu času bez kamery. Tam nám myslím došlo, že přesně na této ploše chceme ve filmu vyprávět, protože se na ní koncentruje prakticky všechno, co nás zajímá. Je tu nějaké základní drama, základní napětí, ale hlavně tu v různých variacích zaznívají otázky, které si koneckonců klademe i sami: Proč vlastně tvořit? Pro koho? Stačí, že to „umím“, nebo „že nás za to někdo pochválí“? Všechno podstatné se tu přitom odehrává v živém dialogu a v živých, autentických situacích, takže tvůrce tu nemusí nic násilně manipulovat, ale prostě se jen pozorně dívat. Samozřejmě ale nesmí zanedbat přípravu a musí přijmout riziko, že se všechno nepovede úplně tak, jak si to na začátku představoval. Pro mě osobně to zas až tak těžké nebylo: v minulosti jsem už pracoval na filmu Mimořádná zpráva, který celý vznikl během jednoho dne, a hlavně na filmu Dva nula, který byl natočen dokonce jen za jeden večer, takže tady mi ten několikadenní natáčecí plán přišel ještě celkem velkorysý.

Ono by jinak samozřejmě bylo moc zajímavé začít pracovat i na časosběrném filmu a sledovat, co se s některými z uchazečů v průběhu let děje, jak se vyvíjí jejich umělecká dráha a jak dokázali nebo nedokázali svůj talent zúročit. Ale to by se muselo dělat opravdu pořádně, k čemuž mi teď obávám se chybí čas i síla.

Podle jakého klíče jste vybírali ateliéry, které ve filmu uvidíme? Proč zrovna tato volba?

Myslím, že to má dvě roviny. Ta první je jednoduchá: nejen na uměleckých školách, ale i ve společnosti jako takové je extrémně důležitá pluralita. A to – řekněme – nietzscheovské vědomí, že co se hodí pro jednoho, nemusí se hodit pro druhého, jelikož na světě existují velmi rozdílné lidské typy s velmi rozdílnými potřebami. Nejlépe ze všech to myslím vyjádřil Vladimír Kokolia poté, co hotový film poprvé viděl. Řekl cosi jako: „To je dobře, že si tady na tý AVU ještě pořád ve všem nerozumíme“. To je totiž zcela zásadní a je to tak dobře. Obzvlášť když víme, proč si nerozumíme, a když si to umíme jeden s druhým v nějakém věcném dialogu vyjasnit.

Třeba ateliér Kateřiny Olivové a Dariny Alster se od ateliéru Vladimíra Kokolii odlišuje skoro ve všech myslitelných ohledech. Já sám bych si jako student – samozřejmě tedy pokud bych měl nějaké výtvarné nadání – na základě svých sklonů vybral ten Kokoliův, ale zároveň bych zcela chápal, proč je na škole i ten druhý. Mimo jiné i jako taková experimentální laboratoř, ve které se zkoušejí některé nové, neortodoxní přístupy. Sám mám sice jakožto člověk konzervativnějšího ražení o prospěšnosti některých z nich určité pochybnosti, to nijak nezastírám, ale v rámci té zmiňované plurality rozumím, proč se to děje. Ve filmu jsme se přitom s tou růzností přístupů snažili vědomě pracovat – de facto v duchu jednoduchého dramaturgického hesla, že když tři dělají totéž, není to totéž.

Druhá rovina je také prostá: film je umění možného a natáčet můžete jen s těmi, kteří se tomu nebrání. Na škole jsou i jiné zajímavé ateliéry, o které jsme stáli, ale ne ve všech jsme se byli schopni na podmínkách natáčení dohodnout. Ta skládačka, která nám vyšla, ale rozhodně není žádná z nouze ctnost. Osobně si myslím, že bychom k ní dost možná nakonec dospěli i v případě, že bychom žádná omezení neměli. Možná by tam ale ještě přibyl jeden sochařský ateliér, kde by se skoro nemluvilo, ale jen „dělalo“.

Je něco, co vás během natáčení překvapilo nebo jste našli odpovědi na otázky, které jste si před natáčením kladli?

Žádné definitivní odpovědi jsem nenašel, ty ale po pravdě nenacházím nikdy a u ničeho. Naopak se mi zase jednou potvrdilo, že čím důkladněji určitou věc poznáte, tím méně vyhraněný názor na ni pak máte. My přitom žijeme v éře, kdy se – jak jednou velice hezky v nějakém rozhovoru řekla Tereza Matějčková – názory přeceňují, zatímco se podceňuje myšlení.

Určitě se ale najde jedna věc, která mě přeci jen trochu překvapila. A to jak často na otázku, proč a pro koho umění vlastně děláme, zaznívá jednoduchá odpověď: „Pro sebe.“ Nebo: „Protože to tak cítím.“ Nebo: „Protože můžu a protože chci.“ Ve filmu to pochopitelně představuje jen jednu dílčí vrstvu a rozhodně asi ne tu nejzásadnější, ale pro mě to musím říct dost pozoruhodné je. Vypovídá to podle mě o obecnějším hodnotovém paradigmatu, ve kterém ta stávající generace „Klausových dětí“, jak jí pracovně říkám, vyrostla, a který je pro ni – jak se zdá – něčím samozřejmým. To dědictví liberálního individualismu je myslím pořád nesmírně silné, a možná i proto vyznívá většina pokusů o kolektivní nebo komunitní fungování ateliérů poněkud rozpačitě. Jak ve filmu tak hezky říká Vladimír Kokolia, v 90. letech jsme šli z jednoho extrému do druhého a jaksi jsme ve jménu všeho „osobního“ v umění zapomněli na to „neosobní“ a „nadosobní“. Snažil jsem se před časem o celé věci napsat takovou esej, kterou někdy po premiéře filmu možná někde vydám, ale zatím jí nechci možné diváky filmu předem ovlivňovat.

Omezím se teď na jedinou, základní věc, kterou nejlépe ze všech vyslovila Hannah Arendtová: „To, co odlišuje filosofii novověku počínaje Descartem od veškeré jiné filosofie a v čem také spočívá novost jejích výkonů, je její zdůrazňování a analyzování vlastního já a sebevědomí jakožto oblasti zcela oddělení od duše či osoby či lidské existence vůbec. V souladu s tím se pak novověká filosofie pokouší redukovat veškeré zkušenosti ve světě i v okolním světě lidí na prožitky vědomí probíhající ve vlastním já. […] Typickým znakem novověku není odcizení sobě, jak se domníval Marx, ale odcizení světu.“ Překvapilo mě, jak moc je to v našem filmu místy vidět.

Je něco, co byste chtěli divákům před projekcí sdělit?

Ani ne. Oni se na film prostě podívají a uvidí sami. Třeba se s ním minou, třeba ne, ale všechno důležité, oč nám s Adélou a Hedvikou šlo, je v něm doufejme nějakým způsobem ukryté. A pokud bychom něco z toho explicitně předem pojmenovávali, vlastně bychom rušili všechno to hezké, co s sebou nedoslovná, neinformativní kinematografie nese. Takže mě napadá snad jen jedna věc: pokud bude divákům film připadat nepovedený, nemusí nás pak po projekci utěšovat zdvořilostní větou, že „to ale muselo dát práce“. My už totiž od Vladimíra Kokolii víme, že čím je dílo bídnější, tím více zpravidla muselo dát práce (směje se).

Rozhovor s Tomášem Bojarem vedl Adam Hříbal.

