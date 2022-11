Žádný no future. Budoucnost píšeme teď, bejby, říká transgender zpěvačka Ezra Furman

Když se loni identifikovala jako žena a představila coby matka, ukázala trans komunitě střípek možné budoucnosti. Ezra Furman kvůli rodičovství a práci na albu přerušila studium rabínského semináře, desku All Of Us Flames přiveze 7. listopadu do pražského klubu Roxy. Zní jako hřejivá road movie do lepšího světa.