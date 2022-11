Umí školy ocenit kreativitu dětí? Čtyřka z testu o příslovích rozdělila rodiče i učitele

Ševče, drž nám housle. Nechval dne beze mě. Host do domu, papír do krbu. Po bitvě je spousta mrtvých. Svérázně vyplněný test ze znalosti přísloví neznámého žáka či žákyně české školy na sociálních sítích mnohé pobavil, jiné nadzvedl přístupem učitele či učitelky (žák dostal čtyřku). Otevřel také diskusi, jak by se taková látka měla učit a kde začíná a končí prostor pro vlastní invenci.

Test, který se bez jakýchkoli podrobností objevil na Twitteru, odstartoval docela vážnou diskusi.

Jak moc jsou česká přísloví pro běžný život užitečná? Máme chtít po dětech, aby se tato rčení v dnešní době učily nazpaměť? A pokud ano, jak? Je potlačování kreativity, pokud učitel chce, aby dítě splnilo určité zadání?

„Neznáme kontext, ve kterém takový test vznikl. Na druhou stranu je to ukázka toho, co jako učitelé někdy děláme s kreativitou dětí. Místo toho, aby pedagog ocenil, že dítě hledá jiné cesty, jak přísloví dokončit, a ještě přidá něco vlastního, bere jeho výsledek jako chybu. Tento test zkoumá, jestli je dítě schopné se něco navrčet, nikoliv to, jestli o zadání přemýšlí,“ komentuje zveřejněnou prověrku učitel Daniel Pražák z organizace Otevřeno.

Podobný názor vyjádřili v diskusi pod příspěvkem i mnozí rodiče. Tedy že vlastní kreativita dětí je důležitější než memorovaná přísloví: škola by měla naopak ocenit, že si žák uměl s problémem poradit a vytvořil nová rčení.

Jenže zadání testu znělo jasně – dopsat druhou půlku českých přísloví. Učitel pak známkoval podle toho, jak děti tuto část doplnily.

„Z příspěvku nelze říct, jestli učitel umí, nebo neumí ocenit kreativitu. Na základě obrázku testu to opravdu nepoznáme. Víme, že učitel ohodnotil míru naplnění zadání na čtyřku. Davy lidí teď tvrdí, že škola potlačuje vlastní invenci. Zajímalo by mě, zda by ocenili kreativitu, kdyby