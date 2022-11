Dokáže vegetarián přežít v Mongolsku?

Jak tam proboha přežiješ, vždyť se tam jí jenom maso. To byly první reakce na můj ohlášený odjezd do Mongolska. Já si tím hlavu nelámala, spíš jsem se starala o to, abych si koupila pořádnou zimní bundu a boty, stěhovala jsem se tam totiž z Afriky. A popravdě jsem udělala dobře, s masem v Mongolsku to totiž není tak žhavé, jak to na první pohled vypadá.

Řeknu to tedy hned na úvod: jako vegetariáni v Mongolsku přežijete. V hlavním městě Ulánbátar s naprostým klidem a pohodou, na venkově také hlady neumřete (horší by spíše bylo, kdybyste byli abstinenti, ale o tom jindy). Vezměme to tedy popořádku.

Ulánbátar je nejstudenější hlavní město na světě a