Dlouho očekávaná novela zákona o státním zastupitelství narazila na kritiku. Vláda by měla mít i nadále možnost na návrh ministra spravedlnosti odvolat nejvyššího státního zástupce. Podle současného šéfa žalobců Igora Stříže je novela ministra Pavla Blažka (ODS) ještě horší než současný zákon, předlohu kritizují také další zástupci justice. Úplná shoda zatím není ani v koalici.

Blažek předložil novelu zákona o státních zástupcích. „Je to ještě horší než předtím,“ oponuje Stříž

Novelu zákona o státním zastupitelství poslal ministr Blažek do meziresortního připomínkového řízení koncem října. Debata o její podobě se vede několik let, a to mimo jiné o tom, jak velký vliv má mít exekutiva na fungování soustavy státního zastupitelství.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že novela přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců. Blažek také od začátku roku sliboval, že klíčový zákon projedná s experty i státními zástupci. Podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže se s ministrem na podobě návrhu shodli, novela je prý ale nyní úplně jiná. „Přes léto, kdy probíhaly politické debaty, se první a zásadní bod úplně změnil o 180 stupňů. Je to úplně opačně, je to ještě horší než současný zákon,“ řekl Stříž pro Deník N.

Blažkův návrh obsahuje například jeden z nejkritičtějších bodů – osud nejvyššího státního zástupce je opět