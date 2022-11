Celý svůj život zasvětil jazzu, překladům anglicky psané literatury a tomu, aby si nezadal s komunisty

Seriál Česká inteligence 20. století: Jeho generace schytala 20. století asi nejvíc ze všech. Pokud její členové potom, co se trochu rozkoukali, chtěli svobodně psát, tvořit a publikovat, měli k tomu vyměřené jenom tři jakž takž svobodné roky 1945 až 1948 a potom až období po roce 1989, kdy už byli často za vrcholem svých sil. Všechno, co dělali mezi tím, stálo a padalo s uměním kompromisu, jehož optimální míru bylo třeba stále znovu hledat. Kolik sil se tím zbytečně vyplýtvalo a kolik lidí zmrzačilo! Zároveň však osudy mluvčích této generace učí, jaké to tedy je, tvoří-li člověk za nepřátelských okolností, mocnějších, než je sám.