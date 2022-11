Kolik stojí jedno praní nebo měsíc práce za počítačem? Vypočítejte si, kolik ušetříte s vládním stropem

Za elektřinu a plyn musí velká část Čechů platit násobně tolik, kolik platili v minulosti. Čím dál více lidí se kvůli tomu dostává do existenčních problémů. Vláda Petra Fialy (ODS) proto přišla se zastropováním cen energií pro domácnosti, malé a střední podniky a státní instituce, které by mělo platit v příštím roce. Rozdíl mezi zastropovanou a tržní cenou uhradí stát, který na to podle odhadu kabinetu vynaloží zhruba 130 miliard korun.

Od ledna cena neregulované složky elektřiny nesmí přesáhnout šest korun za kilowatthodinu (to je zhruba 9,1 koruny včetně všech poplatků). U plynu je maximální cena samotné energie stanovená na tři koruny za kWh, což po zahrnutí všech poplatků představuje částku zhruba 3,6 koruny za kilowatthodinu.

Kritici z řad opozice, ale i vládních poradců upozorňují, že strop je umístěn relativně vysoko. Nejchudším rodinám podle nich příliš neulehčí. Při pohledu na aktuální nabídky dodavatelů nicméně platí, že zastropované ceny jsou oproti nim výrazně nižší.

Pro domácnosti s blížícím se koncem fixovaného tarifu tedy alespoň platí, že díky stropu jim energie v příštím roce nezdraží.

Deník N srovnal ceny 25 tarifů elektřiny a plynu. Jedna kWh proudu včetně daně a všech poplatků teď v průměru vyjde na