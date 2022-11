O tom, že má její syn autismus, se matka dozvěděla takřka mezi dveřmi. Další rodičku zase lékaři nejprve nechali hodiny po porodu v nevědomosti, takže netušila, co se stalo s její dcerou. Způsob, jakým se špatné zprávy dozvěděly, si obě matky pamatují i po letech. Existují přitom i cesty, jak závažnou diagnózu podat, aby rodiče zbytečně netraumatizovala. Fakulty i lékaři se nyní více zaměřují na komunikaci, která jim může pomáhat i při další léčbě.

„Že se vám to nelíbí, neznamená, že to tak není.“ Jak říct vážnou diagnózu dítěte rodičům

Hudebnice Romana Žváčková tušila, že její synek Jaroslav není úplně v pořádku. Nebyl „podle tabulek“. Chodila s ním několikrát týdně na rehabilitace. „Už od počátku nebyl jeho vývoj standardní,“ rekapituluje zpětně matka. Její syn proto u pediatričky absolvoval test, z něhož vyplynulo podezření na autismus, a rozjelo se kolečko vyšetření.

Na magnetické rezonanci lékaři v mozku objevili neoperovatelné ložisko. Jaroslav má ještě další diagnózy, které ovlivňují jeho motorický vývoj. Romanu Žváčkovou ale nejvíc zasáhlo strohé oznámení, že dítě má poruchu autistického spektra.

„Doktorka mi tu diagnózu řekla pomalu mezi dveřmi. Nesnažila se to ani zaobalit. Prostě mi jen sdělila: ‚Že se vám to nelíbí, neznamená, že to tak není.‘ Tahle věta mě úplně položila,“ vzpomíná Žváčková.

Podle psychologa a jednoho z autorů knihy Komunikace s nemocným Aleše Bednaříka tohle není vhodný způsob, jak špatnou zprávu oznámit. Je to podle něj spíše cynický bonmot, při němž si lékařka arogancí udržovala nadhled nad situací. „Lékařce to pomohlo emocionálně zvládnout těžkou situaci, je to ale