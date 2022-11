Aréna N: Všichni sníme o společnosti, ve které nebude nutné dělat coming outy, říká youtuber Kovy

Po dvojnásobné vraždě v bratislavském klubu Tepláreň se jedním z nejdiskutovanějších témat v českých médiích opět stalo manželství pro všechny. Známý youtuber Karel Kovy Kovář v Aréně N vysvětluje, proč by politici měli prosadit, aby se v této otázce stejnopohlavní páry necítily, jako by patřily do druhé kategorie. Sám Kovy by o uzavření manželství se svým partnerem velmi stál.