Vývoj bojů (251. den): Skončila mobilizace, začal odvod. Ukrajinci hlásí, že je noví ruští vojáci zpomalili

Rusko oznámilo konec mobilizace, do boje poslalo 82 tisíc vojáků.

Ukrajinci tvrdí, že je příliv nových ruských vojáků zpomalil.

V Rusku začaly podzimní odvody – povoláno bude 120 tisíc vojáků základní vojenské služby.

Navzdory tvrzení ruských úřadů se analytici domnívají, že tyto brance pošlou na jaře na frontu.

Írán může od konce roku dodávat Rusku balistické rakety; Ukrajinci tvrdí, že proti nim nemají obranu.

Fronta se příliš nehýbe, Ukrajinci útočí u Svatova a v Chersonské oblasti, Rusové u Bachmutu a města Doněck.

Graf dne ukazuje, kolik procent území Ukrajinci v říjnu osvobodili.

Na videích z tohoto dne je vidět, jak Ukrajinci odminovávají pole a jak ukrajinští studenti vyrábějí svíčky na frontu.

Konec mobilizace: Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jím vyhlášená „částečná mobilizace“ skončila. Podle Rusů bylo tímto způsobem naverbováno asi 300 tisíc vojáků (nezávislá ruská média hovoří o vyšším počtu).

Na jedné straně se často objevují zprávy, že průběh mobilizace je katastrofa. Noví vojáci nemají vybavení, oblečení a někde ani jídlo. Například v Tatarstánu poslali obyvatelé jednoho města šest kamionů „humanitární pomoci“ pro čerstvě mobilizované vojáky.

Zároveň mnoho vojáků odjelo na frontu bez výcviku. Objevily se zprávy, že je nasazují jako „krmení pro děla“, aby zjistili pozice ukrajinských jednotek. Deník Novaja Gazeta zjistil, že nejméně 101 čerstvě mobilizovaných vojáků zemřelo, z toho 23 po rvačkách, na otravu alkoholem či drogami, při nehodách nebo spáchalo sebevraždu ještě před příchodem na frontu.

Skutečný počet je však pravděpodobně řádově vyšší; jde pouze o potvrzená jména.

Na druhou stranu – a to přiznávají i sami Ukrajinci – mobilizace Rusům na frontě do jisté míry pomohla. Masa nových vojáků přispěla k tomu, že se postup Ukrajinců v podstatě zastavil.

Zelenského poradce Olexij Arestovyč v pravidelném denním souhrnu uvedl, že v současné době nedochází na frontě k žádným pohybům, mimo jiné proto, že Ukrajince zpomalil příliv ruských mobilizovaných vojáků a Ukrajina nemá dostatek zbraní pro 850 kilometrů dlouhou frontu.

Podle Rusů se do „speciální vojenské operace“ zapojilo 82 tisíc mobilizovaných vojáků. Neznamená to, že všichni jsou přímo v první linii, ale je jich poměrně hodně. Ukrajinci tvrdí, že na Ukrajině a také v okolí (Bělorusko, Bělgorod a Krym) je celkem 170 až 190 tisíc ruských vojáků. Mobilizovaní tak doplnili velké ztráty, které Rusové měli od začátku invaze. A i když tyto jednotky nebudou kvalitní (roky od posledního výcviku nelze dohnat jen tak), je to velké číslo.

Odborníci navíc tvrdí, že navzdory videím na sociálních sítích je třeba brát ruskou mobilizaci vážně, stejně jako ji berou vážně Ukrajinci.

„Úroveň vybavení a výcviku se liší podle jednotky a regionu, je obtížné vytvořit si ucelený obrázek. Počáteční počet mobilizovaných lidí je ale poměrně velký,“ řekl americký analytik Michael Kofman.

Odborníci zároveň upozorňují, že mobilizované jednotky mohou Rusům pomoci při případné jarní ofenzivě. V té době už budou mít za sebou několikaměsíční výcvik nebo bojové zkušenosti. Rusové tvrdí, že 218 tisíc lidí, které nenasadili do bojů, v současné době cvičí.

Problémem ovšem může být i nadále morálka. Kofman také dodává, že věří, že Ukrajinci mají vizi, jak se s tímto náporem vojsk přes zimu vypořádat.

Druhá věc je, že ačkoli „částečná mobilizace“ oficiálně skončila, neoficiálně