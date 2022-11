Pointa N: Fiala se neskloní před ekonomy, Hřib zase před Svobodou

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Úšela.

Ekonomická Mission Impossible

Zvyšte daně, posuňte odchod do důchodu, zaveďte školné na vysokých školách nebo zkraťte rodičovskou, radí kabinetu Národní ekonomická rada vlády ve své nejnovější analýze, jejímž cílem je navést stát na cestu nižšího zadlužení. Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes navečer se zástupci NERV sešel, aby spolu návrhy prodebatovali. Výsledek schůzky nebyl před uzávěrkou této Pointy N znám, je ale nabíledni: nic z toho nebude. Tedy nic podstatného.

Několik dílčích návrhů ze souboru celkem 28 rad už Fialovi ministři označili za průchozí, na ty hlavní „pecky“ z dokumentu ekonomů ale podle všeho nedojde.

Nápady jako školné nebo pozdější odchod do penze připomínají někdejší Nečasovu vládu, která si podobnou pravicovou politikou vysloužila pověst nepopulárního, asociálního kabinetu. Podívejme se na to ale neideologicky, řečí čísel. Za covidu si stát zvykl hospodařit se stamiliardovými schodky, ani teď ale nic nenasvědčuje, že by se brzy situace změnila k lepšímu.

Letos bude díra ve státním rozpočtu dosahovat 375 miliard, příští rok to zatím vypadá na 275 miliard v minusu. Strukturální dluh veřejných rozpočtů se pohybuje kolem 200 miliard korun. To znamená, že erár neustále hospodaří se sekerou, kterou se podaří takříkajíc zamáznout jedině tehdy, když se něco podstatného ve veřejných financích změní.

Ve srovnání se západní Evropou sice nadále platí, že český veřejný dluh je relativně malý. Rychle však roste, takže se klidně může stát, že dluhové šampiony Západu brzy doženeme.

Jen zrušení superhrubé mzdy, které v pandemii prosadilo hnutí ANO spolu s komunisty, SPD a ODS, veřejnou kasu připravilo zhruba o 100 miliard ročně. Střední třídě to