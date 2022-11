Menší mateřské a základní školy by mohly vzájemným sdílením provozních a administrativních činností ušetřit více než dvě miliardy ročně. Ve své studii k tomu dospěli statistici z Vysoké školy ekonomické.

Školy by mohly ušetřit dvě miliardy, píšou ekonomové. Sdílení administrativy má uvolnit ruce ředitelům

Sdílením vedení finančního a mzdového účetnictví, úklidy, údržby by se podle autorů mohla ušetřit práce v ekvivalentu téměř čtyř tisíc plných pracovních úvazků. To je zhruba pětina aktuálního počtu nepedagogických pracovníků mateřských a základních škol. Právě díky tomu by se mohly ušetřit zmíněné 2 až 2,3 miliardy korun ročně.

Úspory by spočívaly zejména v