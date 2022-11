Studio N: Jak se žije s ADHD

Mají hodně nápadů, ale většinu nedotáhnou. Když někdo mluví dlouho, mají nutkání skočit mu do řeči. A bojují s neklidem v hlavě, kterou jako by často nešlo vypnout. Přibývá dospělých lidí, kteří se v podobném popisu najdou. Jaké je to žít s ADHD? Filip Titlbach mluví s Vítkem Svobodou a Adélou Karáskovou Skoupou.