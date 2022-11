Rusko po invazi dostalo součástky do vrtulníků z Česka. Odeslali jsme je před válkou, vysvětluje firma

Společnost z Velké Bíteše dodávala součástky do ruské továrny na výrobu vrtulníků, které nyní Moskva nasazuje ve válce na Ukrajině. Po únorové invazi na Ukrajinu s vývozem svých výrobků do Ruska podle svého tvrzení skončila a zavřela i svou kancelář v Moskvě. Některé její výrobky ale do kazaňské továrny dorazily ještě březnu. Firma argumentuje tím, že je odeslala ještě před začátkem války.

Do ruského vrtulníkového závodu v Kazani dodávala společnost PBS Velká Bíteš své výrobky více než dvacet let. Když Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině, s dodávkami do Kazaně a dalších ruských továren podle svých slov skončila. Součástky od české firmy Rusové používali i do vrtulníků Mi-8 a Mi-17. Stejné typy strojů nasazují také proti Ukrajině.

Firma Deníku N sdělila, že po začátku invaze zavřela i svoji kancelář v Moskvě a propustila svého tamního manažera. Některé její dodávky však do továrny na vrtulníky dorazily