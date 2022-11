Netanjahuův návrat: Izraelci zaskočili sami sebe

Analýza: S vítězstvím Benjamina Netanjahua ve včerejších izraelských volbách, které byly už páté za tři a půl roku, se počítalo jako s jednou z možných variant. Úspěch bloku, kterému chce stanout v čele, ale mnoho pozorovatelů přesto překvapil. Kdo vlastně ve volbách vyhrál, kdo prohrál, proč, a co to může znamenat?

Netanjahuův Likud vlastně tolik nepřekvapil, jeho výsledky dlouhodobě oscilovaly kolem třiceti křesel ve stodvacetičlenném parlamentu, je tedy vítězem jen relativním. To, co rozhoduje, je jeho šance sestavit opět vládní koalici, a to, co tolik lidí šokuje, je pak složení takové koalice.

Tři hlavní zprávy izraelských voleb tedy jsou