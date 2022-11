Hnutí ANO nabídlo vítězi voleb v Praze svou podporu v případě složení menšinové rady. Zástupci ANO o této výzvě včera ve Sněmovně jednali s koalicí Spolu, zatím se ale nedohodli. Podle zdrojů Deníku N by zítra na ustavujícím zastupitelstvu hlavního města nová rada vzniknout neměla a zastupitelstvo by mělo skončit přerušením do 24. listopadu.

ANO se Spolu ve Sněmovně jednalo o Praze. „Vysvětlili jsme si to, do vládnutí se nehrneme,“ říká Nacher

„Koalici jsme jenom navrhli variantu, aby vládla v Praze a my bychom jí dali podporu na nějakou dobu, aby vše běželo, jak má, a Spolu mělo čas najít si podporu. My jim jenom dáváme možnost, aby na to měli více času. To se včera řešilo,“ popsal jednání ve Sněmovně lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher.

„Protože současným natahováním povolebního jednání hrozí, že současná rada bez mandátu bude i nadále v Praze rozhodovat o celé řadě koncepčních tisků či zahajovat úplně nové projekty, na které nemá politický mandát, přicházíme s nabídkou směrovanou vítězi voleb, a to k zahájení jednání o vyslovení časově omezené podpory menšinové radě města,“ uvedli zástupci ANO v prohlášení.

„Koalice Spolu potřebovala vědět, co to všechno znamená. Takže jsme se včera sešli, vysvětlili jsme si to, ale neřešili jsme detaily. Řekli jsme si pár vět k zastupitelstvu a šli jsme si po svých,“ vysvětlil Nacher. „O tom, jestli bychom za to měli místa v městských firmách,